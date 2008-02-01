У Києві пограбували ще один банк

18:13, 01 лютого 2008
Суспільство
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Співробітники міліції вживають заходів

Сьогодні в Києві в Святошинському районі невідомий пограбував відділення банку «Надра».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Києві, розбійний напад скоєно близько 15.00.

Невідома особа, погрожуючи фізичною розправою із застосуванням зброї, увірвалася у відділення банку, яке розташовано на вул. Булаховського, та змусила касира віддати гроші, які були у касі.

Наразі у Києві співробітниками міліції вжито відповідні заходи щодо виявлення та затримання злочинця..

 

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