У Києві пограбували ще один банк
18:13, 01 лютого 2008Суспільство
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Співробітники міліції вживають заходів
Сьогодні в Києві в Святошинському районі невідомий пограбував відділення банку «Надра».
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Києві, розбійний напад скоєно близько 15.00.
Невідома особа, погрожуючи фізичною розправою із застосуванням зброї, увірвалася у відділення банку, яке розташовано на вул. Булаховського, та змусила касира віддати гроші, які були у касі.
Наразі у Києві співробітниками міліції вжито відповідні заходи щодо виявлення та затримання злочинця..
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