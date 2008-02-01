Американский сенатор закликав колег підтримати участь України і Грузії в ПДЧ

Сенатор Ричард ЛУГАР вніс на розгляд своїх колег у Сенаті США резолюцію на підтримку приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляє “Голос Америки”, в заяві з цього приводу сенатор сказав, що мета резолюції - продемонструвати, що Сенат рішуче підтримав би ініціативу Адміністрації БУША, щоб союз НАТО якнайскоріше включив Україну та Грузію до ПДЧ.

С.ЛУГАР підкреслив, що лідери України та Грузії висловили чітке бажання вступити в НАТО та зробили значний поступ на шляху наближення (своїх країн) до стандартів НАТО.

Водночас американський сенатор висловив упевненість в тому, що Президенти Віктор ЮЩЕНКО і Михайло СААКАШВІЛІ свідомі того, що членство їх країн в НАТО неможливе без підтримки електоратів обох країн. Сенатор зазначає, що у Грузії 76,22% виборців підтримали членство країни в НАТО на референдумі у січні. Українські лідери вказали на необхідність проведення у майбутньому всенаціонального плебісциту з приводу цього питання, зазначив у своїй заяві Р.ЛУГАР. Він додав, що членство в НАТО вимагає відданості, яке неможливе без підтримки населення.

Р.ЛУГАР у своїй заяві також процитував слова колишнього посла США в Україні Стівена ПАЙФЕРА в газеті International Herald Tribune, де останній, серед іншого, пише: «Запросити Україну до участі в ПДЧ на саміті в Бухаресті.... посприяло б зміцненню безпеки та стабільності в Європі... Жодні аргументи «проти» не витримують критики... Україна зробила стільки ж поступу у сфері демократичних, економічних та військових реформ, скільки зробили Румунія, Болгарія, Словаччина та Албанія, коли їх було включено до ПДЧ 1999 року.... Київ продемонстрував, що у нього значні військові спроможності та що у нього політична воля, необхідна для їх застосування.... Україна була б важливим контрибутором у справу євроатлантичної безпеки».

Р.ЛУГАР підкреслив, що резолюція здатна послужити потужним сигналом для Адміністрації БУША, союзників Сполучених Штатів в НАТО і народів України та Грузії для підтвердження того, що США готові тісно співпрацювати з обома країнами заради зміцнення миру і безпеки в Європі та Євразії.