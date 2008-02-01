За хабар затримано директора лісгоспу, засудженого місяць тому... за інший хабар

На Буковині за хабар затримано директора лісгоспу, якого в грудні засудили до трьох років умовно за аналогічний злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС у Чернівецькій області Василь ХАЩУК.

За його словами, вперше цього директора одного з лісгоспів Буковини затримали за вимагання хабара у підприємця за відпуск деревини у квітні минулого року. 27 грудня за цей злочин він отримав покарання у вигляді 3 років умовно, а вже 11 січня попався на новому хабарі. Зараз затриманий перебуває у камері слідчого ізолятора.

Загалом з початку 2008 року працівники міліції Буковини виявили 17 фактів вимагання та отримання хабарів.

За словами В.ХАЩУКА, загальна сума даних і отриманих хабарів становить 36 тис. грн.