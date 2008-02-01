Кабмін відмінив рішення старого уряду щодо АНТК Антонова

Кабінет Міністрів України відмінив постанову колишнього уряду (від 2 жовтня 2007 р. №1183) про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова».

Текст відповідної постанови Кабміну (від 30 січня ц.р. №28) обнародувано на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2007 року трудовий колектив АНТК імені Антонова звернувся до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити підприємство від спроб рейдерства.

Як наголошувалось у зверненні, «в певних колах Міністерства промислової політики і авіабудівного концерну «Авіація України» продукуються рішення про зміну Статуту підприємства, зміну керівництва АНТК імені Антонова, що загрожує розвалом підприємства і галузі авіабудування України». З аналогічним листом трудовий колектив звертався до Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Проте Кабмін 2 жовтня затвердив Статут держпідприємства в новій редакції.

4 грудня 2007 року Дніпровський районний суд міста Києва в повному обсягу задовольнив позовну заяву Первинної профспілкової організації АНТК імені Антонова. Зокрема, судом встановлено, що внесення змін до Статуту АНТК імені Антонова неможливе без узгодження цього питання з трудовим колективом, суд також зобов`язав проводити публічне обговорення проекту Статуту до його затвердження органом, уповноваженим управляти державним майном.