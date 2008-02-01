Аграрії втратять 1,4 млрд. грн. у зв`язку зі вступом України до СОТ

1,4 млрд. грн. втратять аграрії у разі ухвалення Верховною Радою змін у нарахуванні податку на додану вартість у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Полтаві заявив перший заступник міністра аграрної політики Юрій ЛУЗАН.

«Україна прийняла зобов`язання перед СОТ привести у відповідність оподаткування, але введення 20% ПДВ спричинить втрати для аграріїв. Ця сума, за підрахунками Податкової, Мінфіну і нашого міністерства становитиме 1,4 млрд. гривень втрат для агровиробників», - сказав Ю.ЛУЗАН.

За його словами, у разі ухвалення Верховною Радою даного законопроекту, він набуде чинності з 1 квітня. Законопроект передбачає зміни у дотаціях на тваринницьку продукцію (молоко, м`ясо) і зміни ПДВ.

«В цьому випадку втрати аграріїв планують компенсувати за рахунок дотацій із загального фонду державного бюджету, проте в період до отримання компенсації аграрії залишатимуться без оборотних коштів. Незалежні експерти вважають, що при використанні дотації виробникам м`яса і молока буде багато "кривих" схем, таких як невчасна оплата населенню, тобто багато переробних підприємств використовують ПДВ у своїх цілях», - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, на 5 лютого заплановане засідання генеральної ради СОТ.