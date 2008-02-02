У тіньового бізнеса в АПК вистачить коштів, щоб скупити врожай зернових

Кабінет міністрів України планує найближчим часом розробити заходи для недопущення розвитку тіньового бізнесу в агропромисловому комплексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Полтаві заявив перший заступник міністра аграрної політики Юрій ЛУЗАН.

За його словами, використання готівкових коштів під час розрахунків за аграрну продукцію веде до подальшої тенізації економіки. «Якщо в 2004 році комерційні структури взяли в комерційних банках готівкових коштів для закупівлі сільгосппродукції 12 млрд. грн., то в 2005 році - 19 млрд. грн., у 2006 - 24 млрд. грн., а в 2007-му, за нашими підрахунками, близько 30 млрд. грн. Це значить можна скуповувати все зерно, яке виробляється всіма сільгоспвиробниками на кореню. Це дуже велике зло, над яким треба всім працювати», - сказав Ю.ЛУЗАН.

За його словами, щоб досягти прозорості в аграрному ринку країни треба подолати розвиток тіньової економіки в агропромисловому комплексі, чим сьогодні і займається міністерство.