РНБО доручила Тимошенко терміново виправити фінансовий стану Нафтогазу

РНБОУ доручила Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо виправлення фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрій ПИШНИЙ після засідання РНБО.

Він повідомив, що у контексті забезпечення енергетичної безпеки на засіданні 1 лютого була розглянута ситуація, що склалася у нафтогазовому секторі щодо фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України», а також загальні питання, пов’язані з функціонуванням газового ринку України у 2008 році.

Частково ці питання обговорювалися на попередніх засіданнях Ради національної безпеки і оборони, зокрема 9 грудня 2005 року, 2 серпня 2007 року, де акцентувалась увага на низці проблемних питань, що потребують вирішення.

За словами А.ПИШНОГО, на сьогоднішньому засіданні було прийнято рішення доручити Кабінету Міністрів: вжити невідкладних заходів щодо виправлення фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України»; визначити стратегічні орієнтири, принципи формування та розвитку ринку природного газу з метою визначення перспектив та напрямків розвитку нафтогазового комплексу, механізми державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання на цьому ринку, в тому числі в частині функціонування національних компаній; підготувати разом з Національною академію наук у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення ринку природного газу України та концепції його розвитку, провести процедуру обговорення цих пропозицій та підготувати на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Як відзначив А.ПИШНИЙ, «сьогодні нам вкрай необхідно визначитись з гарантованими умовами формування збалансованого фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України», забезпечити необхідні умови стабільності забезпечення газом населення та економіки України, домовитися щодо подальших кроків формування пріоритетів розвитку нафтогазового сектору та виробити пропозиції, які стануть своєрідною «дорожньою картою» у налагодженні конкурентоспроможного та ефективного газового ринку України».