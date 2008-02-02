Сьогодні Ющенко перегляне батальну інсценізацію бою під Крутами

У суботу, 2 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба Президента України, головна мета поїздки – участь глави держави у заходах з нагоди вшанування пам`яті героїв Крут.

Планується, що о 13.00 Президент візьме участь у церемонії покладання гірлянди до Меморіалу «Пам’яті Героїв Крут». Після цього запланований короткий виступ глави держави.

Також В.ЮЩЕНКО перегляне батальну-історичну інсценізацію бою під Крутами – відтворення реальних подій 1918 року учасниками військово-історичних клубів.

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