Сьогодні Ющенко перегляне батальну інсценізацію бою під Крутами
09:43, 02 лютого 2008Суспільство
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Президент здійснює робочу поїздку
У суботу, 2 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.
Як повідомляє прес-служба Президента України, головна мета поїздки – участь глави держави у заходах з нагоди вшанування пам`яті героїв Крут.
Планується, що о 13.00 Президент візьме участь у церемонії покладання гірлянди до Меморіалу «Пам’яті Героїв Крут». Після цього запланований короткий виступ глави держави.
Також В.ЮЩЕНКО перегляне батальну-історичну інсценізацію бою під Крутами – відтворення реальних подій 1918 року учасниками військово-історичних клубів.
Акредитацію представників ЗМІ здійснює прес-служба Чернігівської ОДА за тел.: 8 (0462) 67 54 50, 24 02 91.
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