Українці зможуть в’їжджати до Польщі без віз, але недалеко

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 4 (683) 2 - 8 лютого 2008 р.) сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

«Особи, які мешкають у прикордонній зоні, зможуть на підставі відповідних штампів у паспортах перетинати кордон без віз. Інакше кажучи, йдеться про безвізовий режим для цих громадян. Але я хочу відразу ж привернути вашу увагу до іншого важливого аспекту: існують межі прикордонної зони. І особи, які перетнуть її без відповідної візи й будуть затримані, вже не зможуть відвідувати країни, які входять у Шенгенську зону. Їм відмовлять у візі», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він повідомив, що межі прикордонної зони поки що є предметом переговорів. За його словами, польська сторона пропонує, щоб у прикордонну зону входили цілі райони - це дасть змогу не ділити райони, міста й полегшить роботу прикордонної адміністрації.

Р.СІКОРСЬКИЙ запевнив, що підготовка угоди про малий прикордонний рух є одним з перших питань, якими він опікується як міністр.