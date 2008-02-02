У Полтаві створили «Антипетлюрівський комітет»

Як повідомив УНІАН голова Полтавського обласного комітету "Правозахист", депутат міськради Полтави Олексій ГАВРИКОВ, у Полтаві проведено збори громадськості за участю активу громадських організацій ветеранів війни, праці та збройних сил, воїнів-інтернаціоналістів, "Союзу Чорнобиля", "Дітей війни" і ще більше 10 громадських організацій, які створили "Антипетлюрівський комітет".

"Приводом для його створення стали нещодавно оприлюднені заяви губернатора Валерія АСАДЧЕВА про те, що з метою увічнення пам`яті Петлюри в місті створено громадський комітет. Ми звернулися до громадськості міста, депутатів Полтавської міськради із закликом не споруджувати в місті пам`ятник Петлюрі й не перейменовувати вулицю Жовтневу на вулицю імені авантюриста, від якого, в зрештою відвернулися його найближчі соратники - Михайло Грушевській і Володимир Вінниченко", - сказав О.ГАВРИКОВ.

На зборах ухвалено рішення організувати збір підписів від полтавської громадськості про недопущення увічнення пам`яті Симона Петлюри.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник С.Петлюрі в Полтаві планувалося відкрити 22 вересня 2007 року. Спорудження пам`ятника ініціював голова Полтавської обласної державної адміністрації В.АСАДЧЕВ.

23 травня 2007 року на місці майбутнього пам`ятника було закладено пам`ятний знак. Того ж дня 200 прихильників Партії регіонів і КПУ провели акцію протесту проти відкриття пам`ятного знаку.

Міська рада Полтави оскаржила в Господарському суді Полтавської області рішення держадміністрації про встановлення пам`ятного знаку під майбутній монумент С.Петлюрі. Суд для забезпечення позову 23 травня заборонив обладміністрації чинити будь-які дії щодо будівництва пам`ятних об`єктів, які стосуються увічнення пам`яті С.Петлюри на території Полтави.

2 липня Господарський суд Полтавської області визнав неправомірними дії Полтавської обласної державної адміністрації щодо встановлення в Полтаві пам`ятного знаку С.Петлюрі.

В ніч на 4 жовтня комунальні служби Полтави демонтували пам`ятний знак, який було встановлено на перехресті вулиць Зигіна та Сінної на честь С.Петлюри.

Головний отаман військ Української народної республіки, голова Директорії УНР, публіцист С.Петлюра народився в Полтаві в травні 1876 року.