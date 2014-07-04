Східна частина Луганська залишилася без води та електроенергії

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного комунального підприємства "Компанія "Луганськвода", в результаті бойових дій близько 16.00 без електропостачання залишився ряд об'єктів "Луганськводи", що забезпечує водопостачанням та водовідведенням жителів східних кварталів Луганська.

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В результаті ці житлові квартали міста тимчасово опинилися без водопостачання та водовідведення: насосна станція 2-го підйому (на кварталі Ватутіна); Жовтневі очисні споруди (в Малій Вергунці); каналізаційні насосні станції №10, 11 і 18.

Після відновлення електропостачання співробітники "Луганськводи" запустять обладнання для забезпечення своїх абонентів послугами водопостачання та водовідведення.