У Луганську внаслідок попадання снарядів у житлові будинки загинув мирний житель, 8 - отримали травми

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, в результаті попадання снаряда в житловий будинок №1 по вулиці 1-а Менжинського загинула жінка, ще одного постраждалого доставлено до Луганської обласної клінічної лікарні.

Ще 7 чоловік постраждали в результаті попадання снарядів у житлові будинки на вулицях: Бабушкіна, 1, Нестерова, 77, Земнухова, 69. Постраждалих доставлено до Луганської обласної клінічної лікарні та міських лікарень №1 і №8.Читайте такожУ Краматорську снаряд влучив у редакцію останньої місцевої газети (фото)

Три снаряди також потрапили на територію Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Значно пошкоджено фасади будівель, вибито шибки в лікувальних корпусах, постраждалих немає. В результаті падіння снаряда на територію школи №7 вибито шибки в будівлі та в будинку навпроти, пошкоджено електричні дроти. Постраждалих немає, ведуться відновлювальні роботи.