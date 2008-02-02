РНБО не поспішатиме прощатись з РосУкрЕнерго

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення протягом 10 днів узгодити єдину стратегію щодо газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО журналістам.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що РНБО ухвалила рішення відмовитись від послуг РосУкрЕнерго, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що було домовлено, що протягом 10 днів буде сформована і узгоджена єдина стратегія, за якою урядова команда НАК «Нафтогаз» будуть вести відповідні міжнародні контакти.

Водночас, Президент застеріг від поспішних рішень, зауваживши, що у нас дуже часто все руйнується, і при цьому не пропонується шляхів для побудови іншого.

«Якщо сьогодні в когось є спосіб сказати, що я можу краще зробити, ніж те, що є, давайте ми це розглянемо. Але хотів би всіх закликати до одного – пам’ятайте Україна сьогодні має самий дешевий газ», - підкреслив Президент.

«Яка для нас мета – мати дешевий газ чи давати відповідь, хто його поставляє і як його поставляє. Очевидно, нас цікавить перше», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна повинна мати найкращу ціну на газ і нормальний транзитний тариф.

«З іншого боку, наші контрагенти мріють про інше: якомога дорожчий газ і якомога дешевший тариф», - сказав він, наголосивши, що це має бути предметом діалогу між двома партнерами газового ринку.

«Підкреслюю, діалог, а не способи, які дратують одну чи іншу сторону», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, суть проблем полягає, по-перше, у тому, що НАК «Нафтогаз» не має збалансованої фінансової політики.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що завданням номер один на цей рік є забезпечення такої збалансованості. По-друге, Україна повинна вийти на баланс газу 2008 року, який, на жаль, не залишився з минулого року. Також необхідно формалізувати стосунки з господарюючими суб’єктами на цьому ринку.

Говорячи в цілому про газову політику держави на 2008 рік, Президент підкреслив, що потрібно зробити все необхідне, щоб національна нафтогазова компанія України процвітала, мала ефективний розвиток.

Також, за його словами, необхідно забезпечити, щоб на українському ринку не працювало шість цін на газ.

«Таке розмаїття призводить до того, що його крадуть – з одної категорії в більш дешеву і збагачуються», - сказав він і підкреслив, що необхідно детально проаналізувати, як модернізувати газотранспортні мережі і розподільчі системи