Аваков назвав звинувачення Кернеса «маячнею»

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до прокуратури з проханням перевірити звинувачення секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, які пролунали на адресу губернатора в прямому ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у п’ятницю, 1 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході дебатів у прямому ефірі мера Харкова Михайла ДОБКІНА та А.АВАКОВА на телебачення зателефонував Г.КЕРНЕС і звинуватив губернатора у багатьох зловживаннях і злочинах.

Г.КЕРНЕС заявив зокрема, що А.АВАКОВ «купив собі посаду губернатора». «Ви убили свого партнера і привласнили всі гроші», - сказав на адресу А.АВАКОВА Г.КЕРНЕС.

А.АВАКОВ назвав звинувачення Г.КЕРНЕСА«маячнею».

Як повідомляє особистий сайт губернатора, після програми А.АВАКОВ написав до обласної прокуратури заяву з проханням перевірити сказане на його адресу.