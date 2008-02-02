Міліція шукає маніяка, який викрав і згвалтував кількох дітей

Донецька міліція просить громадян посприяти у затриманні маніяка, який викрав і згвалтував кілька дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, поширеному донецькою міліцією.

У повідомленні наголошується, що в області зафіксовано кілька випадків насильницьких дій стосовно неповнолітніх.

Невідомий чоловік поряд з учбовими закладами обманом або силоміць садив дітей в автомобіль, робив їм ін`єкції препарату, від яких потерпілі засинали, після чого скоював згвалтування, а потім ниав з місця злочину.

Повідомляється, що злочинець пересувався на автомобілі темного кольору з тонованими стеклами. Міліція склала його фоторобот і опис, які розповсюдила по учбових закладах і ЗМІ.

Правоохоронні органи також звернулися до жителів з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе затримати злочинця.