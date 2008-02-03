Росія повідомила до НАТО про захоплення російського судна

Росія сповістила флот НАТО про захоплення поблизу Сомалі російського судна "Свіцер Корсаков", повідомив РІА “Новости” черговий капітан Сахалінського рятувального підцентру.

"Судно було захоплене піратами в районі Сомалі 1 лютого о 13.17 за Гринвичем", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на борту шестеро осіб: два англійці і чотири росіяни. З посиланням на представника компанії-судновласника він навів імена членів екіпажу: Микола Березовській, Олексій Лічкунов, Петро Симочкін, Євген Комков.

"Судно щойно збудоване на Адміралтійських верфях у Санкт-Петербурзі, прямувало на Сахалін через Сінгапур. Судна такого класу працюють на шельфових проектах", - сказав черговий капітан.

За даними рятувальників, захоплене судно пірати женуть на південь в район екватора.

Як повідомив РІА Новости представник прес-служби Мінтрансу, судно спущене на воду в грудні 2007 року і "переганялося" з Санкт-Петербурга на Сахалін, з заходом до Сінгапуру. Судновласник - сахалінська компанія.