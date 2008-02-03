У Комсомольську встановлять скульптуру Богородиці
12:06, 03 лютого 2008Суспільство
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У відповідності до канонів православ`я
У Комсомольську Полтавської області планують встановити скульптуру Святої Божої Матері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Сергій СУПРУН.
«Ми заклали до бюджету розвитку гроші для виготовлення цього пам`ятника. Сьогодні визначаємося з місцем його установлення», - сказав С.СУПРУН.
Головний архітектор міста Вікторія ЛЕЩЕНКО повідомила УНІАН, що скульптура буде виконана у відповідності до канонів православ’я і виготовлена з бронзи.
Нагадаємо, раніше в Комсомольську було встановлено пам`ятник Святителеві Миколаю Мирлікійському, чудотворцеві.
Крім того, в Комсомольську встановлено пам`ятник бабусі - торговці насінням як символ малого підприємництва.
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