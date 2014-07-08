Багатьом міліціонерам Слов'янська загрожує довічне ув'язнення - ЗМІ

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, в ході розслідування дізнаються, чи допомагав співробітник внутрішніх органів сепаратистам, або залишався вірним присязі України.

Про це пише "Сегодня".

Міністр МВС Арсен Аваков додав, що в Слов'янську готові продовжувати службу міліціонери з усієї України.

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Доля міліціонерів, які не пройдуть перевірку, поки неясна. Але нагадаємо: у квітні цього року Верховна Рада України схвалила посилення відповідальності за державну зраду, шпигунство і посягання на територіальну цілісність країни, і за сепаратистські дії, в результаті яких загинули люди.

Тепер за такі дії можна отримати довічний термін, а мінімальний термін позбавлення волі за перехід на бік ворога і державну зраду - 12 років.