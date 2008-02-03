У Петербурзі почалася 306-а повінь

У Санкт-Петербурзі зафіксована повінь - перша з початку цього року і 306-а від часу заснування міста, повідомляє ІТАР-ТАРС. За інформацією Головного управління МНС Росії у Санкт-Петербурзі, сьогодні о 12.30 вода в Неві піднялася на 164 сантиметри вище рівня Кронштадського футштока (найстаріший у світі рівневий пост, від нуля якого по всій території колишнього СРСР проводиться відлік глибин, висот і космічних орбіт).

Нині підняття води триває. За прогнозом гідрометцентру міста, максимальний рівень досягне 180 сантиметрів над ординаром.

Як зазначає агентство, повені такої сили не вносять якихось істотних збоїв до життя Санкт-Петербурга - підтоплені виявляються лише деякі набережні та їх проїжджі частини.