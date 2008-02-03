Тимошенко: інфляція за рік буде 9 відсотків, хоч би що казав Світовий банк

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не довіряє прогнозу Світового банку (СБ), який збільшив очікуваний рівень інфляції в Україні в 2008 році майже до 14 відсотків, і вважає, що розмір інфляції буде на рівні 9 відсотків.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «1+1» у неділю.

Коментуючи прогноз СБ, Ю.ТІМОШЕНКО сказала: «Світовий банк за день до світової кризи на фондових біржах сказав, що ніяких передумов для кризи немає, все спокійно і красиво – наступного дня сталася криза».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що прогнози, які дає СБ, «дуже часто не виправдовуються».

Прем`єр-міністр також повідомила, що за кілька днів стане відомо розмір інфляції за січень (за даними Держкомстату - УНІАН) і ці дані свідчитимуть про те, що інфляція буде знижуватися.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%.

Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року СБ залишив без змін - на рівні 5,5%.

Як пояснив представник СБ Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ, прогнозований рівень інфляції підвищено у зв`язку із збільшенням інфляційних очікувань і з урахуванням прийнятого на 2008 рік бюджету країни.

У свою чергу представник Світового банку Мартін РАЙЗЕР зазначив, що в прогнозі інфляції СБ врахував рівень виплат по знецінених внесках Ощадбанку СРСР.

За його словами, якщо реальні виплати будуть вищими за тих, які заплановані в бюджеті (8 млрд. грн.), Світовий банк перегляне свій прогноз щодо інфляції на 2008 рік.