Дмитро Фірташ про Європу, газ, Тимошенко та ”Білий потік”

Співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ називає ціну на газ для України в 179,5 долара за тисячу кубометрів низькою і вважає, що це пов`язано з тим, що країна є одним з основних газових гравців.

"Україна - один з основних газових гравців в Європі. Європа одержує газ після України. Отже, для того, щоб доставити газ до Європи і продати, треба забезпечити спочатку Україну", - сказав він сьогодні в телеінтерв`ю.

За його словами, попри заяву прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо наміру прибрати "РосУкрЕнерго" з газового ринку України, Європа може не хвилюватися за постачання газу.

"Газ ми як постачали, так і постачаємо. Ми несемо відповідальність за контракти, які підписані. За весь час нашої роботи не було жодного зриву постачань, і Європа це знає".

А ось проект "Білий потік" видається йому нездійсненним: "Для того, щоб будувати який-небудь трубопровід, треба мати контрактну базу, якої немає". Другою проблемою, з якою можна зіткнутися на шляху реалізації проекту, - це проблема Каспія, де "держави досі не поділили Каспійське море".