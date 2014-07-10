У Миколаєві п'яні водій і пасажир намагалися задушити даішників

Як повідомили УНІАН у ДАІ області, інцидент стався вдень 9 липня в мікрорайоні Намив.

До працівників ДАІ, які забезпечували безпеку дорожнього руху в Миколаєві, звернулися громадяни, які повідомили, що на території мікрорайону Намив кілька нетверезих чоловіків рухаються на автомобілі.

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"За лічені хвилини інспектори прибули на місце і побачили, що, дійсно, на вул. Червоних Майовщиків біля будинку № 25 водій Mitsubishi Pajero «зніс» дерево і вже, побачивши патрульний автомобіль, намагається втекти, але зважаючи на його стан – нічого не вийшло", - повідомили в ДАІ.

У присутності свідків 46-річному чоловіку було запропоновано встановити факт сп'яніння за допомогою спеціального сертифікованого приладу «Драгер Алкотест», результат якого показав, що в парах, що видихаються, вміст алкоголю становить 2,11 проміле при допустимій нормі - 0,2.

Стосовно водія було складено адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 КУпАП, на місце було викликано евакуатор. "При завантаженні автомобіля водій і його 28-річний пасажир почали поводитися агресивно, висловлювалися нецензурною лайкою на адресу співробітників міліції та несподівано накинулися на них і навіть почали душити", - говориться в повідомленні ДАІ.

В результаті протиправних дій нетверезих громадян інспектори ДПС одержали тілесні ушкодження, правопорушники були затримані й доставлені до Заводського райвідділу міліції.

Почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України («Загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу»), згідно з якою передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на такий самий строк.