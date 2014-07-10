В одеському дворику відкрили найбільшу фреску в Україні

В Одесі, у дворику на розі Катерининської та Єврейської відбулося відкриття найбільшого в Україні твору стріт-арт - фрески «Geneva art wall». Полотном для картини послужила стіна звичайного триповерхового будинку загальною площею 330 квадратних метрів, повідомляє Думская.net.

На фресці зображено будівлю, практично в кожному вікні якої одесити можуть побачити видатних особистостей та літературних героїв.

Тут і подружжя Воронцових, яке прогулюється вулицею, й Олександр Сергійович Пушкін, який примостився в кафе, й Михайло Жванецький, який декламує свої твори з верхнього балкону , й одеський кіт, який краде камбалу у самого міського голови Григорія Маразлі.

Як розповів «Думській» керівник проекту Олексій Шкурат, над зображенням працювали п'ять художників, які протягом двох місяців практично щодня покривали стіну будинку малюнками, у тому числі й на досить небезпечній висоті.

За словами художника, тільки цим двориком проект не обмежиться. «Всього обрано сто персонажів, 24 з яких прикрасили собою стіну будинку на Єврейській. Решта будуть зображені на інших об'єктах мережі готелів «Geneva» (замовника робіт, Ред.)», - сказав він.

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Рекордні розміри фрески були внесені до Національного реєстру рекордів України. За словами керівника організації, який зафіксував унікальність одеської фрески, попередній рекорд належав Києву і представляв собою 255 квадратних метрів стіни будинку, яку розмальовували вісім художників.

Голова асоціації туризму Одеси Іван Ліптуга, який був присутній на відкритті, підкреслив, що подібна прикраса - є рідкісним прикладом, коли вдається поєднати інтереси культури, мистецтва і бізнесу. «Це - новий рекорд і новий тренд в індустрії гостинності. Дуже приємно, що в нашому місті відкриваються нові готелі, що конкурують вони таким красивим і соціально корисним способом, що приносить вигоду і бізнесу, і суспільству в цілому», - резюмував він.