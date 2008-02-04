В Україні горить друга шахта: екстрено евакуйовують 600 гірників

У Луганській області на шахті "Комсомольська" через пожежу проводиться екстрена евакуація близько 600 гірників

У Луганській області на шахті "Комсомольська" (ДП "Антрацит") у місті Антрацит через пожежу проводиться екстрена евакуація близько 600 гірників робочої зміни.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі Державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа виникла о 10.25 у східному польовому відкатувальному штреку горизонту 960 метрів. Всі гірники виводяться на поверхню.

На шахту прибули рятувальники.

Тим часом у Донецьку на шахті "Куйбишевська" завершено евакуацію 108 гірників робочої зміни, проведену в зв`язку з пожежею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду, при евакуації ніхто з гірників не постраждав. Підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби завершують ліквідацію пожежі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 8.45 на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. Займання виникло в конвеєрному ухилі пласта К8. За попередньою інформацією, загорівся барабан приводної станції. В момент займання в шахті перебували 108 осіб.