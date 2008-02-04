Через сильний туман і погану видимість Харківський аеропорт не відправляє літаки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, сьогодні вранці не були здійснені рейси на Стамбул, Київ і Москву.

На середину дня синоптики обіцяють поліпшення погоди, і як тільки дозволять метеорологічні умови, літаки у ці міста будуть відправлені, сказав представник аеропорту.

В цілому сьогодні за розкладом Харківський аеропорт має забезпечити 11 (як внутрішніх, так і міжнародних) рейсів на виліт і стільки ж – на прийом. Серед них очікується також і рейс із Відня.