У Київській області вбили 16-річну школярку

До чергової частини Київо-Святошинського райвідділу міліції 3 лютого біля десятої години ранку надійшло повідомлення, що в селі Білогородка, поблизу місцевого цвинтаря у лісосмузі, знайдено тіло невідомої жінки, прикидане сміттям та гілками. Про це УНІАН повідомили у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що загибла - 16-річна учениця однієї із шкіл Білогородки, яка зникла з дому 2 лютого і перебувала в розшуку.

За фактом вбивства слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з обтяжуючими обставинами).

Відділ зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області просить всіх, кому щось відомо про дану трагедію, або можливо випадкових свідків вбивства, повідомити правоохоронні органи по телефонах: 406-07-83 або 8-044-98-402-02.