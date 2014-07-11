Щодня з району АТО переміщується близько 1200 осіб - Мінрегіонбуд

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ.

Згідно з повідомленням, триває пошук приміщень для розміщення людей, здійснюється їх паспортизація та перевірка на відповідність вимогам для тимчасового розміщення людей. На сьогодні для цих потреб визначено майже 4,5 тисячі об’єктів, де можна розмістити 61 тисячу осіб.

У відомстві зазначили, що «Дорожня карта» для людей внутрішньо переміщених в межах країни буде знаходитися на залізничних вокзалах країни, відділах міліції, підрозділах ДСНС, обслуговуючих організаціях, диспетчерських службах органів місцевого самоврядування.

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За дорученням віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, така «дорожня карта» вже підготовлена та направлена до регіональних штабів, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб, транзитних пунктів тощо. Ці та інші питання обговорили сьогодні на черговому засіданні щодо комплексного забезпечення першочергових потреб людей, які вимушено покидають район проведення АТО.

Продовжують роботу транзитні пункти в районі міста Красноармійськ (Донецька область), в районі міста Сватове (Луганська область). Додатково розгорнуто транзитний пункт на 200 осіб у м. Волноваха (Донецька область). Ще один транзитний пункт в районі міста Барвінкове (Харківська область), виведений в резерв, враховуючи зміну оперативної обстановки.

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Нагадаємо, для людей внутрішньо переміщених в межах країни, створено інформаційний ресурс http://vpo.gov.ua , де розміщено інформацію про наявність вільного житла в регіонах, контактні дані регіональних штабів, питання соціального захисту та інша довідкова інформація.