На заході - сніг, у Криму - 15° тепла

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у західних областях невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на більшій частині території країни тумани. На дорогах східних та західних областей подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях 5-10° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та місцями у південних областях 7-10° тепла, в Криму до 15°.

6-7 лютого - у західних та північних областях хмарно з проясненнями, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу (7 лютого місцями помірні опади). На решті території мінлива хмарність, без опадів. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний з переходом у західних областях на південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у східних областях, Карпатах, степовій частині Криму та Приазов`ї (7 лютого і на Дніпропетровщині) 1-6° морозу, на решті території від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, на крайньому заході країни та у південних областях 4-9° тепла, в Криму до 11°.

8 лютого - місцями невеликі опади, температура істотно не зміниться. 9 лютого - без істотних опадів, лише в Криму та Приазов`ї невеликі опади; температура вночі 1-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на сході та у Карпатах вночі 5-11° морозу, вдень 0-6° морозу.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

6-7 лютого - хмарно з проясненнями. Вночі 6 лютого та вдень 7 лютого невеликі опади, в решту часу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

8 лютого - місцями невеликі опади, температура істотно не зміниться. 9 лютого - без істотних опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.