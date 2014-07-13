Мін'юст: Терористи сьогодні збиралися вивезти до РФ дітей-сиріт

Сьогодні бойовики збиралися вивезти до Росії дітей-сиріт з Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

"Так, керівників Донецького, Мар'їнського та Амвросіївського інтернатів сьогодні терористи повідомили про те, що 13 липня в 8:30 діти будуть відправлені до РФ без документів", - зазначають у відомстві.

Читайте такожТерористи хочуть силоміць вивезти з Донецька близько 150 дітей-сиріт

Наголошується, що згоди на вивезення дітей-сиріт даних установ за межі України, підписану законними представниками і засвідчену нотаріально терористам не видали.

В українському міністерстві додали, що чергова спроба викрадення дітей-сиріт та їх можливе переміщення на територію РФ є грубим порушенням норм міжнародного права, яке вже було визнано рішенням Європейського суду з прав людини у справі Україна проти Росії (ІІ).