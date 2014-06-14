ЄСПЛ вимагає від Росії до 17 червня пояснити викрадення українських дітей-сиріт

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно повернути в Україну дітей-сиріт та їхніх вихователів, які були захоплені російськими терористами 12 червня у Сніжному Донецької області та незаконно переправлені до РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, таке рішення ЄСПЛ ухвалив у відповідь на позов Мін’юсту на підставі правила № 39 «Тимчасові заходи» Регламенту ЄСПЛ.

Окрім того, ЄСПЛ зобов’язав Російську Федерацію в термін до 17 червня надати пояснення про обставини, що супроводжували незаконний перетин російського кордону захоплених українських дітей-сиріт та їхніх вихователів.

Даній справі у ЄСПЛ надано статус пріоритетної. В результаті таких оперативних дій дітей везуть в Україну.

Проте, за словами міністра юстиції Павла Петренка, це жодним чином не звільняє осіб, що незаконно вивезли дітей за кордон, від відповідальності.

"ЄСПЛ продовжить розгляд цієї справи в частині співпраці Російської Федерації з терористами, які незаконно вивезли українських дітей-сиріт та утримували їх понад добу на території сусідньої держави", - наголосив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі літак з викраденими дітьми зі Сніжного Донецької області, які незаконно були вивезені на територію РФ, приземлився в Дніпропетровську.

12 червня із Сніжного на оздоровлення в Дніпропетровську область на автобусі виїхали 25 вихованців дитбудинку. На виїзді з міста автобус захопили терористи.

Після переговорів української сторони з представниками Прикордонної служби РФ і терористами було звільнено водія автобуса, частину дітей і двох дорослих, що супроводжували дітей. Пізніше автобус з українськими дітьми виявили в Донецьку Ростовської області РФ.

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Як заявили у прес-службі МЗС України, російська сторона «незаконно дозволила перевезти на територію РФ» 16 викрадених українських сиріт, без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями свідоцтв про народження. Тим самим «російська сторона грубо порушила положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації від 16 січня 1997 року, а також узяті на себе міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав дітей, зокрема статті 11 і 35 Конвенції ООН про права дитини», - зазначили в МЗС України.

Міністр юстиції Петренко повідомив, що Україна подала заяву в ЄСПЛ щодо впливу на Росію у питанні повернення викрадених дітей.

За даними генконсула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка, діти перебували у пансіонаті «Донецький» в місті Донецьк Ростовської області РФ.