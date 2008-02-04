Бойко вважає, що Нафтогаз ведуть від поганого до гіршого

Народний депутат від Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО заявляє, що збільшення податкового навантаження на НАК "Нафтогаз України", закладене в бюджеті-2008, призведе до погіршення фінансового стану компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, податкове навантаження на компанію в 2008 році збільшено на 2 млрд. грн., у т.ч. 1 млрд. грн. доводиться на збільшення рентної плати за транзит російського газу через територію України.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що в бюджеті-2008 не передбачено кошти й механізми компенсації вартості газу, реалізовуваного підприємствам теплокомуненерго на суму близько 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада 2007 року в ціні природного газу (середня ціна газу в Україні – 447,72 грн. за тис. куб. м), споживаного українцями, податки й збори становлять 38,17%, а прибуток газовидобувних компаній - лише 3,1%.

За даними НАК “Нафтогаз України”, штучне заниження впродовж останніх 5 років ціни на природний газ для населення зумовлює серйозні фінансові проблеми українських газовидобувних підприємств і знижує власний видобуток природного газу в Україні. Відсутність вільних коштів на розвиток газової галузі призводить до недофінансування пріоритетних виробничих програм. Через неможливість завершити буріння й ввести в експлуатацію перспективні свердловини та родовища Україна втрачає близько 4 млрд. куб. м власного природного газу щорічно.

Нагадаємо, що в 2007 році підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України" (включаючи СП ЗАТ "УкрГаз-Енерго"), збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 12,3%, або на 2,3 млрд. грн., порівняно з 2006 роком - до 21,0 млрд. грн.