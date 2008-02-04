Генпрокуратура взялася за підлеглих Вінського

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб Міністерства транспорту і зв’язку та інших державних підприємств у цій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відомством проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактами зловживання службовим становищем та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку, Державної служби автомобільних доріг, ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Також пред’явлено обвинувачення директору ДП «Львівський облавтодор» за ч. 2 ст.364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. З’ясовано, що обвинувачений, за вказівкою колишнього керівництва Мінтрансу, уклав завідомо збиткові договори підряду з двома підприємствами на проведення оцінки протипожежного стану, обстеження системи охорони праці та аерофотознімальних робіт автомобільних доріг Львівської області. Безпідставно підписавши акти прийому виконаних робіт, службовець своїми діями завдав державному підприємству збитків на суму понад 17 млн. грн.

На даний час кримінальну справу за обвинуваченням керівника ДП «Львівський облавтодор» виділено в окреме провадження. Вирішується питання про затвердження обвинувального висновку та направлення справи до суду.