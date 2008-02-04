У Харкові за 4 хвилини згорів тролейбус
18:55, 04 лютого 2008Суспільство
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Водій намагався загасити полум`я
У Харкові сьогодні вранці згорів тролейбус внаслідок короткого замикання.
Ніхто з пасажирів не постраждав, повідомляє телеканал НТН.
Пожежа спалахнула о 9-й годині ранку в одній із машин 31-го тролейбусного маршруту, який з’єднує два великих райони міста.
Через замикання зайнялась проводка у кабіні водія. Він негайно зупинив тролейбус, відчинив пасажирські двері і спробував загасити полум’я. Однак за чотири хвилини, за інформацією НТН, машина згоріла.
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