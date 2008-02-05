У Києві зупинився рух на «червоній» лінії метро
10:08, 05 лютого 2008Суспільство
1855 0
Пропонують користуватися іншим транспортом
У Києві на «червоній» лінії метро зупинено рух – як у центрі міста, так і на лівому березі.
Про це повідомляють кореспонденти УНІАН. Зокрема, на станції метро «Театральна» по гучномовцю лунає оголошення, що рух зупинено «з технічних причин».
При цьому пасажирам пропонується «користуватися іншими видами транспорту».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter