У Києві зупинився рух на «червоній» лінії метро

У Києві на «червоній» лінії метро зупинено рух – як у центрі міста, так і на лівому березі.

Про це повідомляють кореспонденти УНІАН. Зокрема, на станції метро «Театральна» по гучномовцю лунає оголошення, що рух зупинено «з технічних причин».

При цьому пасажирам пропонується «користуватися іншими видами транспорту».