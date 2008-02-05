Ющенко сподівається витрусити з організатора «Еліта-Центру» 90% грошей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що організатор афери «Еліта-центр» буде переданий українському правосуддю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з активом потерпілих інвесторів, які пікетують Секретаріат Президента.

«Я думаю, що з ним ми повернемо, можливо, 90% тих грошей, і це питання набагато простіше буде вирішуватися», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Президент України нагадав, що дав низку доручень щодо розв’язання ситуації із забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр».

В.ЮЩЕНКО повідомив, що дав доручення Міністерству внутрішніх справ скласти єдиний реєстр постраждалих протягом трьох днів.

За дорученням глави держави також буде створено урядову комісію, яка, зокрема, має розрахувати можливість надання фінансування з державного бюджету для вирішення цієї проблеми.

«Давайте дамо можливість урядовій стороні висловитися, про які можливості врегулювання цього питання рівня центрального бюджету може йтися», - закликав Президент.

Він відзначив, що згідно із законом, держава не несе відповідальності за невиконані перед громадянами зобов’язання приватних компаній, проте у цьому випадку з боку держави є намір відновити соціальну справедливість у межах закону щодо ошуканих «Еліта-центру».

Глава держави також підійшов до пікетуючих Секретаріат Президента прихильників Блоку Леоніда Черновецького. Він надав їм роз’яснення свого бачення вирішення проблеми з «Еліта-центром».

В.ЮЩЕНКО висловився категорично проти долучення політики до цієї ситуації.

«Мені не подобається, що сюди прийшла політика. Ми повинні дати відповідь на горе людей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, під стінами Секретаріату Президента 4 лютого безстрокове голодування оголосили 10 ошуканих інвесторів «Еліта-центр».. На їхню підтримку вийшли ще близько 300 потерпілих. Учасники акції встановили намет на вулиці Банковій. Вони вимагають, щоб держава захистила їхні права.

Унаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Організатора квартирної афери «Еліта-Центр» Олександра ВОЛКОНСЬКОНГО (ШАХОВА було затримано у Швейцарії наприкінці жовтня 2007 року.

Генпрокуратурою України були підготовлені необхідні екстрадиційні документи на О.ВОЛКОНСЬКОГО і 25 жовтні 2007 року направлені до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації.

30 жовтня 2007 року вказані документи були одержані і розпочатий процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.