Вночі в Донецьку гриміли вибухи та постріли

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на прес-службу Донецької міськради.

«Нажаль, досі залишаються без електропостачання мешканці Київського та Куйбишевського районів. В результаті вчорашніх бойових дій знеструмлено 28 трансформаторних підстанцій. І в цій непростій ситуації енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб електрику як можна швидше було відновлено», - розповіли в прес-службі відомства.

Також зазначається, що станом на 9.00 в Донецьку неспокійно, мешканці знову повідомляють про звуки періодичних пострілів і вибухів з боку аеропорту та селища ш/у «Жовтневий рудник».

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Незважаючи на це, на автомагістралі вийшов громадський транспорт: 85 трамваїв, 112 тролейбусів, 60 автобусів у режимі «звичайний» і 642 маршрутних таксі різної місткості. Сьогодні на лініях працюють тролейбуси маршруту № 2 «ДМЗ - залізничний вокзал» по вулиці Артема і трамваї маршруту № 1 «ДМЗ - залізничний вокзал». Не ходить транспорт міськими маршрутами № 5 «Ж/д вокзал» - аеропорт» та № 7 «залізничний вокзал» - вул. Софійська - АВ Західний». Автовокзал «Західний» залишається закритим. Залізничний вокзал відновив свою роботу.