Черновецький про Еліта-центр, свою догану, МВС і помічників Ющенка

Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ догану Президента України за невирішення проблем «Еліта-центру» переадресовує посадовцям з уряду і Секретаріату глави держави. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якому Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану за значні недоліки у роботі щодо стабілізації ситуації на первинному ринку житла і послаблення виконавської дисципліни. Як повідомляв УНІАН, про це йдеться в Указі "Про невідкладні заходи щодо розв`язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-центр», підписаному 4 лютого ц. р.

Як заявив мер Києва, «проблема полягає в тому, що сьогодні лише в Києві десятки нових «Еліта-центрів», а по Україні їх сотні». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що він «запропонував уряду, Адміністрації Президента та іншим особам, які мають право законодавчої ініціативи, вирішити це питання шляхом внесення відповідного законопроекту до парламенту. Догану Президента за невирішення проблем «Еліта-центру» я відношу до тих посадових осіб в уряді і його адміністрації, які не розглядали мої заяви щодо зміни законодавства стосовно будівництва житла для людей за вкладені ними кошти”.

Як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, “ми пропонували заборонити будівництво на залучені від простих людей інвестиційні кошти, а продавати тільки готові квартири. Тоді немає ризику обману. Провести це рішення можна тільки законом. І листів цих були десятки. Жодної відповіді Київська адміністрація не отримала».

За словами Київського міського голови, ніхто з високих посадових осіб, в т.ч. і лідерів блоків, відповіді не дав. Хоча, наприклад, відповідний закон вже близько п`яти років існує в Росії. «У нас же хтось із дуже високих начальників, можливо, навіть і не один, в існуванні подібних «Еліта-центрів» зацікавлений. Коли-небудь їх імена назвуть і вони нестимуть за це відповідальність», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що глибоко обурений тим, що указ «підсунули» Президентові, навіть не обговоривши з ним, і без вивчення документів, які є в Київській міській держадміністрації і які спрямовані на вирішення проблеми, а також без урахування того, що він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) перебуває на лікарняному.

«Сумно, що помічники Президента ввели його в оману. Я особисто тримаю на контролі проблему видачі квартир тим, хто втратив останнє, вкладаючи гроші до кишень шахраїв. Але зараз нас стримує нове керівництво МВС, яке, прикриваючись таємницею слідства, не розкриває списків потерпілих. Насправді воно намагається збільшити кількість постраждалих шляхом підробки документів», - заявляє Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Категорично заявляю, що ми відокремлюємо дійсно постраждалих в «Еліта-центрі» від спекулянтів і демагогів. І їх проблеми не вирішуватимуться за рахунок тих киян, які стоять у черзі на квартири, скільки б указів не було. І багато спекулянтів, які вкладали сотні тисяч доларів в «Еліту», ніколи ніяких квартир не отримають від київської влади. Хай отримають ці гроші у пана ВОЛКОНСЬКОГО і колишнього мера ОМЕЛЬЧЕНКА. А завданням київської влади було і залишається будівництво житла для тих, хто перебуває у черзі», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, під стінами Секретаріату Президента 4 лютого безстрокове голодування оголосили 10 ошуканих інвесторів «Еліта-центр». На їхню підтримку вийшли ще близько 300 потерпілих. Учасники акції встановили намет на вулиці Банковій. Вони вимагають, щоб держава захистила їхні права.

Внаслідок будівельної афери «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.