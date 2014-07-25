У Києві затримано двох кримінальних «авторитетів»-організаторів угрупувань у складі "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, двоє іноземців незаконно перебували на території України. Один із затриманих має статус «злодія у законі» та відомий на прізвисько «Куцу», інший – також впливовий кримінальний «авторитет» «Кахело».

Як з’ясували правоохоронці, «злодій у законі» останнім часом проживав на території Донецької області, де мав значний вплив на криміногенну обстановку і контролював злочинні групи, що займалися вчиненням тяжких злочинів. «Законник» призначав «смотрящих» у закладах виконання покарань, інших місцях обласного й районного значення східних регіонів та контролював «общак».Читайте такожМВС видворило з України "злодія в законі" Каху Тбіліського

Раніше «Куцу» був неодноразово судимий на території Грузії та РФ, затримувався він і в Україні. У 2012 році з’ясувалось, що на території Донецької області нелегально проживає іноземний «злодій у законі», який у 2007 незаконно отримав громадянство України. У результаті проведеної перевірки за ініціативою ГУБОЗ громадянство «Куцу» було скасовано, а «злодія» видворено за межі території нашої країни.

Незважаючи на це, він повернувся. До України він запросив ще й свого родича, який також має великий вплив у злочинному світі за здатність вчинити будь-який злочин. «Кахело» раніше неодноразово засуджений, у тому числі за навмисне вбивство. До України прибув також нелегально.

За інформацією, яка надходить до ГУБОЗ, з початку сепаратистських проявів вони організували декілька власних груп у складі терористичної організації «ДНР», основними завданнями для яких були мародерство, розбійні напади та інші тяжкі злочини, у тому числі заволодіння вогнепальною зброєю у великій кількості.

Крім цього, на прохання невстановлених осіб «Кахело» намагався за рахунок власного авторитету дестабілізувати обстановку у закладах Пенітенціарної служби на території Донецької та Луганської областей, підбурюючи засуджених до вчинення масових заворушень для їхнього незаконного примусового звільнення з метою озброєння та поповнення складу бойовиків «ДНР».Читайте такожУ Києві затримано розшукуваного правоохоронцями Грузії «злодія в законі» на прізвисько «Рємєнь»

До столиці чоловіки прибули для встановлення контролю над бізнесменами середньої ланки, які проживали у Донецькій області, однак у зв’язку з останніми подіями були вимушені виїхати до Києва.

Наразі чоловіки поміщені у пункт тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають на території України. Правоохоронці готують необхідні матеріали для примусового видворення терміном на 5 років.