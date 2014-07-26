Міліція оголосила план перехоплення через убивство мера Кременчука

Міністерство внутрішніх справ оголосило план перехоплення "Сирена" в Полтавській області та сусідніх областях у зв'язку з вбивством мера Кременчука.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

У зв'язку з вбивством мера Кременчука Олега Бабаєва у Полтавській області та сусідніх областях оголошено план перехоплення "Сирена".

«На місці злочину працюють експерти-криміналісти», - повідомив він.

«Міліція просить усіх жителів Кременчука, які були випадковими свідками вбивства Олега Бабаєва, терміново повідомити про все, що вони побачили, подзвонивши по телефону 102», - повідомив Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, вранці близько 10.00 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Бабаєва.

За попередніми даними, Бабаєв виїхав із помешкання на машині та під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, що виявилися пострілами з вогнепальної зброї. Від одержаних поранень Бабаєв помер на місці.