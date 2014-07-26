Терористи тримають у заручниках 90 дітей-сиріт віком до 4 років

У даний час 90 дітей-сиріт віком до 4 років, вихованців дитячих будинків Донецька і Макіївки, залишаються в заручниках у терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили донецькі активісти-волонтери, які вже займалися вивезенням дітей із зони проведення Антитерористичної операції (АТО), а також джерела, близькі до Донецької облдержадміністрації.

Так, у даний час 50 малолітніх дітей з обласного і міського будинків «Малятко», як і раніше, залишаються в небезпечному сьогодні Донецьку. Також у Макіївці 40 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, з обласного спеціалізованого будинку дитини залишаються заручниками в зоні АТО.

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За словами активістів, діти вже були підготовлені до відправлення і автобуси стояли біля дитячих будинків, але озброєні представники батальйону «Схід» тоді заборонили вивозити дітей.

В даний час тривають переговори про можливе вивезення дітей, зокрема хворих дітей, із зони АТО. Співробітники дитячих будинків, медики, активісти, волонтери і прості жителі Макіївки і Донецька сподіваються, що ці вже й так обділені долею діти-сироти не стануть заручниками і живим щитом для бойовиків.