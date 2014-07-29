Із зони проведення АТО необхідно евакуювати ще 310 дітей-сиріт
15:53, 29 липня 2014Суспільство
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За даними омбудсмена, станом на 1 червня у зоні воєнних дій перебувало 1727 дітей-сиріт, яких необхідно було вивезти у безпечні місця.
REUTERS
На сьогодні із зони проведення антитерористичної операції необхідно евакуювати 310 дітей-сиріт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина.
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"За нашими підрахунками, станом на 9.00 сьогоднішнього дня, потребує вивезення ще 310 дітей вцілому по Донбасу", - сказала вона.
Водночас сама омбудсмен Валерія Лутковська зазначила, що станом на 1 червня у зоні воєнних дій перебувало 1727 дітей-сиріт, яких необхідно було вивезти у безпечні місця.
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