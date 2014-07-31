За 1,5 години понад 150 мирних жителів виїхали гуманітарним коридором з окупованих міст
У прес-центрі АТО наголошують, що терористи перешкоджають евакуації: забирають у біженців майно, документи та гроші.
За півтори години 31 липня понад 150 мирних мешканців вже встигли виїхати «зеленим коридором», який організували сили та підрозділи частин АТО, з окупованих терористами міст на сході України.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Люди не бажають жити на територіях, де відсутній закон і порядок. Де терористи вчиняють свої вакханалії, займаються гвалтуваннями, грабежництвом і мародерством", - зазначається у повідомленні.
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"Біженці сповіщають про те, що окупанти роблять все можливе, аби не допустити виїзду людей. Змушуючи громадян бути живим щитом, чи рабами на примусових роботах з обладнання пунктів оборони бойовиків вони беруть у заручники жінок і дітей, та погрожують у разі непокори розстріляти їх", - наголошують у прес-центрі АТО.
Зокрема, на блокпостах бойовики не пропускають автомобілі з людьми, що бажають виїхати в бік українських військ. Також у біженців забираються майно, документи та гроші.