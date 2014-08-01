Російський сенатор загинув у Криму під катером місцевого підприємця

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«За даними слідства, вдень 1 серпня 2014 року в місті Алушта в акваторії Чорного моря катером, що проходив вздовж узбережжя, під час купання було травмовано чоловіка, який від отриманих травм помер. Особу загиблого встановлено, ним виявився член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Магаданської області Володимир Кулаков», - йдеться в повідомленні.

В результаті організованих слідчих та оперативних заходів встановлено, що катер належить приватному підприємцю. Наразі затримано Олексія Дудку 1981 року народження, який керував судном.

Читайте такожЗМІ: Путін знову відвідає окупований КримЗараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину, зокрема вилучається документація у підприємця, що регламентує діяльність приватного підприємства.

Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Крим порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК РФ (заподіяння смерті з необережності) за фактом смерті члена Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації.

Як повідомлялося, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно ухвалила пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.

25 червня Рада федерації скасувала цей дозвіл.