Дружина Президента зустрілась із вагітними жінками та породіллями з зони АТО
20:22, 01 серпня 2014Суспільство
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Зустріч відбулася в рамках підтримки волонтерського руху в Україні.
Дружина Президента України Марина Порошенко зустрілася з вагітними жінками та породіллями зі східних регіонів України, які тимчасово проживають у Києві.
Зустріч відбулася в рамках підтримки волонтерського руху в Україні.
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«Сьогодні все українське суспільство згуртоване довкола однієї мети – врегулювання ситуації на вашій малій батьківщині і щоб там, де це можливо, люди могли повернутися у рідні міста, до своїх домівок. Важливим питанням є відбудова необхідної інфраструктури – медичних закладів, шкіл, дитячих садочків», - наголосила Марина Порошенко під час бесіди з жінками.
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