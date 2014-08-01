Дружина Президента зустрілась із вагітними жінками та породіллями з зони АТО

20:22, 01 серпня 2014
Суспільство
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Зустріч відбулася в рамках підтримки волонтерського руху в Україні.  

Дружина Президента України Марина Порошенко зустрілася з вагітними жінками та породіллями зі східних регіонів України, які тимчасово проживають у Києві. 

Зустріч відбулася в рамках підтримки волонтерського руху в Україні. 

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«Сьогодні все українське суспільство згуртоване довкола однієї мети – врегулювання ситуації на вашій малій батьківщині і щоб там, де це можливо, люди могли повернутися у рідні міста, до своїх домівок. Важливим питанням є відбудова необхідної інфраструктури – медичних закладів, шкіл, дитячих садочків», - наголосила Марина Порошенко під час бесіди з жінками.

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