На Львівщині через негоду знеструмлено 25 населених пунктів

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків компанії «Львівобленерго».

Як зазначається у повідомленні, станом на 08.00 середи, внаслідок стихії повністю знеструмлено 19 населених пунктів та 6 частково у Буському, Городоцькому, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Перемишлянському, Жидачівському та Самбірському районах області.

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Працівники «Львівобленерго» здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам.

За даними Львівського гідрометцентру, протягом дня 6 серпня на Львівщині прогнозуються грози, пориви північно-західного вітру та шквали 15-20 м/с, місцями сильні зливи, в окремих районах град.