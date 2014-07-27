У Донецькій області без електрики залишаються понад 60 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

Серед населених пунктів, які залишаються без електрики, частина Київського і Петровського, Кіровського та Куйбишевського районів Донецька, села Зорька, Семенівка, Петропавлівка, Дронівка, Платонівка, Рудник, Уманське, Невельське, Первомайське, селищ Піски, Водяне, Спартак, м.Красний Луч та ін.

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Відновити основну лінію, яка живить об'єкти, поки неможливо через бойові дій в районі.

Читайте такожНа околицях Горлівки в результаті боїв пошкоджені системи життєзабезпечення - ОДАТакож залишаються знеструмленими електрооб’єкти в селищі Піски, а також Донецький завод хімічних виробів.

У прес-службі нагадали, що заміновано підстанцію на території заводу «Точмаш» в Донецьку. Вона продовжує працювати без персоналу. Існує загроза знеструмлення міської інфраструктури частини Київського району Донецька, підстанції Донецької залізниці, заводу «Точмаш» і Донецького аеропорту імені Прокоф'єва.