Миколаїв для економії газу відмовився від подачі гарячої води

Як повідомляє прес-служба міськради, про це, зокрема, йдеться в рішенні «Про заходи щодо зменшення споживання природного газу по м. Миколаєву в опалювальному сезоні 2014-2015 рр.», ухваленому на засіданні виконкому 8 серпня.

"Гарячу воду цієї зими не подаватимуть", - повідомили в міськраді.

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Згідно з рішенням виконкому, місто планує витратити 33,367 млн. грн на заходи щодо економії газу і скоротити його споживання за рік майже на 33 млн. куб. м.

Зокрема, місто заощадить 15 млн. куб. м, тимчасово встановивши інші норми споживання, якості і режиму надання послуг теплопостачання.

Для скорочення споживання природного газу підприємства централізованого теплопостачання проведуть реконструкцію 8 котелень із заміною 20 застарілих котлів на 32 котлоагрегати сучасних зразків з високим ККД (92-98%) з повною автоматизацією і диспетчеризацією.

Крім того, будуть виведені з експлуатації 8 нерентабельних малоефективних котелень з 18 котлами застарілих зразків, а споживачів їх тепла підключать до мереж ПАТ "Миколаївська ТЕЦ". У планах і технічне переоснащення на сучасні вимоги вузлів обліку природного газу на 6 районних котельнях для точності обліку. 4 котлоагрегати в 4 районних котельнях будуть оснащені сучасними пристроями горіння.

Ціла низка заходів спрямована на підвищення ККД турбін та енергетичних котлів.

Також заплановано скорочення споживання природного газу за рахунок використання альтернативних видів палива в комунальній теплоенергетиці.

"Теплогенеруючим організаціям наказано суворо дотримуватися температурних графіків і оперативно усувати аварійні ситуації, щоб мінімізувати втрати теплової енергії, а також постійно підтримувати в належному технічному стані теплову ізоляцію наземних теплових мереж. Балансотримачі житлового фонду різних форм власності, згідно з рішенням, повинні утеплити під'їзди, підвальні, горищні приміщення, провести герметизацію вікон, підтримувати в належному технічному стані теплову ізоляцію наземних теплових мереж-введень", - повідомляє міськрада.

Крім того, на контролі у міської влади встановлення, ремонт, перевірка загальнобудинкових приладів обліку споживання теплової енергії. Ці заходи створять умови для економного споживання теплової енергії і забезпечення соціально справедливих розрахунків.

Рішенням також передбачено відключення від внутрішньобудинкових систем теплопостачання незадіяних приміщень житлового фонду і бюджетної сфери.

Довідка УНІАН. У Миколаєві гаряча вода подавалася в опалювальний період у 214 будинків, опалюваних ТЕЦ, і у 88 будинків, які обслуговувалися ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".