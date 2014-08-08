В зоні АТО загинув чемпіон України з веслування
17:03, 08 серпня 2014Суспільство
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В зоні антитерористичної операції (АТО) загинув чемпіон України з веслування на байдарках і каное Ігор Присяжнюк, який служив прикордонником.
Чемпіон України Ігор Присяжнюк служив прикордонником / dpsu.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства молоді і спорту України.
"7 серпня в зоні АТО (Луганська обл.) загинув Ігор Присяжнюк - провідний український каноїст, багаторазовий чемпіон України з веслування (на 1000 і 5000 метрів), майстер спорту, учасник національної збірної України", - йдеться в повідомленні, передає РБК-Україна.
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Як наголошується, в 2013 р. Ігор Присяжнюк брав участь у Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту в Калі (Колумбія).
Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби України, станом на 8 серпня в зоні АТО загинули 38 українських прикордонників.
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