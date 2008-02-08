Азаров: прогнозні макропоказники бюджету мають бути змінені

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності має намір рекомендувати уряду змінити прогнозні макропоказники при розробці змін до бюджету-2008 із урахуванням усіх ризиків для економіки країни.

Про це повідомив голова парламентського Комітету Микола АЗАРОВ журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.АЗАРОВА, Комітет також має намір рекомендувати уряду при ухваленні змін до бюджету-2008 врахувати, що його дефіцит не повинен перевищувати 2% ВВП.

Крім того, голова Комітету підкреслив необхідність збільшення пропозиції на ринку товарів і послуг для більш повного задоволення купівельної спроможності населення, що збільшується.

Довідка УНІАН. Бюджет-2008 розраховано виходячи з таких макропоказників: номінальний ВВП 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).