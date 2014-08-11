Київський зоопарк придбав двох капібар
15:47, 11 серпня 2014Суспільство
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Київський зоопарк придбав найбільших гризунів у світі – пару капібар.
Київський зоопарк придбав пару капібар / Фото: wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, батьківщина капібари – Південна Америка, але придбані тварини народилися на Чернігівщині, у Менському зоопарку.Читайте такожКиївський зоопарк поповнився двома смугастими гієнами (фото)
Вага дорослої капібари може сягати 60 кг, а висота у холці – до 60 см при довжині тіла до 130 см. Ці гризуни – рослиноїдні.
Відвідувачі можуть побачити капібар у фруктовому саду Київського зоопарку, біля центральної алеї.
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