Київський зоопарк придбав двох капібар

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, батьківщина капібари – Південна Америка, але придбані тварини народилися на Чернігівщині, у Менському зоопарку.Читайте такожКиївський зоопарк поповнився двома смугастими гієнами (фото)

Вага дорослої капібари може сягати 60 кг, а висота у холці – до 60 см при довжині тіла до 130 см. Ці гризуни – рослиноїдні.

Відвідувачі можуть побачити капібар у фруктовому саду Київського зоопарку, біля центральної алеї.